"Леруа Мерлен" отстранила PR-директора от должности за пост о "ватке"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Компания "Леруа Мерлен" в России приняла решение временно отстранить от должности PR-директора Галину Панину после того, как ее сообщение в фейсбуке вызвало негативную реакцию общественности.

сообщении от имени руководства приносятся извинения за пост Паниной. В компании отметили, что позицию сотрудника не разделяют.

"Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности", — говорится в сообщении.

Обязанности PR-директора временно возложены на директора по персоналу Веру Бояркову.

Ранее Панина опубликовала в посте фейковую новость о якобы совершенных футбольными болельщиками противоправных действиях в отношении девушки в Подмосковье. При этом в отношении своих оппонентов она употребила термин "ватка".