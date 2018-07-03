В ГИБДД объяснили поправки в закон о нетрезвом вождении

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В ГИБДД прокомментировали поправки к закону о нетрезвом вождении. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

С 3 июля в России вступили поправки в закон о вождении в нетрезвом виде. Теперь административная ответственность грозит нарушителям при наличии более 0,3 грамма на литр крови.

Как отметили в ГИБДД, ранее факт употребления алкоголя определялся наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

При этом при установлении факта употребления алкогольных напитков по содержанию этилового спирта в крови имелись определенные проблемы, отмечают в ведомстве.

Сложности возникали при необходимости проведения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения лиц, нуждающихся в экстренной или неотложной медицинской помощи и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В ГИБДД отметили, что принятие поправок послужит профилактической мерой и станет гарантом неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения.