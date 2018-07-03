В московской школе рассказали об ученике, набравшем максимум баллов на ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), был неоднократным победителем Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), рассказал РИА Новости директор школы Павел Якушкин.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что московский школьник набрал 100 баллов по четырем ЕГЭ — по профильной математике, русскому языку, биологии и химии.

"Замечательный парень, у него десять грамот, победитель и призер (ВсОШ) по самым разным предметам за три года. И астрономия, и математика, и физика, и биология, и так далее", — сказал Якушкин.