Московский школьник набрал 400 баллов за четыре ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Московский школьник набрал 100 баллов по каждому Единому государственному экзамену (ЕГЭ), который сдавал, — по русскому языку, профильной математике, биологии и химии, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В Москве появился школьник, который сдал четыре предмета на 100 баллов. Он сдавал ЕГЭ по биологии, химии, профильной математике и русскому языку. В этом нет ничего удивительного", — сказал Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ.

Как рассказали в ведомстве, средний балл ЕГЭ в текущем году увеличился. Кроме того, вырос процентвысокобалльников — выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов за ЕГЭ.

По словам Кравцова, также снизилось количество выпускников, набравших минимальный балл: 0,57% в 2017 году, 0,42% — в 2018.

Кравцов отметил, что всего за телефоны с экзамена было удалено 478 человек, за шпаргалки — 463.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдали около 730 тысяч человек.