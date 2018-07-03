Трутнев назвал основные причины аварийности на дорогах на Дальнем Востоке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал основными причинами аварийности на Дальнем Востоке низкое качество дорог и недостаточный объем софинансирования ремонта дорожной сети.

Об этом он сообщил во вторник в Петропавловске-Камчатском на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке России под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Вопросы обеспечения безопасности жизни людей являются важнейшим направлением деятельности государства… За 2017 год на всех видах транспорта погибло 924 человека. Это больше, чем в 2016 году. При этом 907 человек погибло на автомобильном транспорте. Самой распространенной причиной аварийности является низкое качество дорог, отсутствие разделительных полос, заграждений, безопасных участков дорог. Сокращен размер субсидий на реконструкцию региональных дорог… Например, в 2013 году объем софинансирования по Хабаровскому краю составлял более 4 миллиардов рублей, в 2017 году он снизился до 536 миллионов рублей. В 2018 году планируется выделить 292 миллиона рублей", — сообщил Трутнев.

"Хотелось бы понять, как при таких объемах софинансирования сможем содержать и реконструировать дорожную сеть", — добавил полпред.