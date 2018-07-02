Одноклассники рассказали о мечте создателей "Яндекса" поступить в МГУ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Создатели "Яндекса" Аркадий Волож и Илья Сегалович вместе учились в Республиканской физико-математической школе в городе Алматы. Их одноклассники и учителя рассказали Sputnik Казахстан о детской мечте двух друзей, которой не суждено было сбыться.

"Посмотрите, какие вузы окончили Илья и Аркашка — далеко не ведущие вузы (Волож окончил Институт нефти и газа им. Губкина, Сегалович — Московский геологоразведочный институт — Sputnik). У меня одноклассники есть, которые учились в Бауманке, МГУ. А они туда не попали", — рассказал их школьный друг Владимир Горохов.

По словам другого их товарища, Дмитрия Шубина, причиной неудачи ребят стала их национальность.

"Аркаша чётко был нацелен на МГУ. Мы все чётко понимали, кто куда поступает. Он собирался в МГУ. Они с Ильёй вместе поехали. На следующее утро после выпускного вечера мы всем классом поехали провожать тех, кто поступал в Москву — пошли на аэровокзал их провожать. Мы знали, кто идёт, куда идёт. Был такой в Союзе момент — "пятая графа". Думаю, это сыграло. У нас в МГУ поступало четыре человека — два мальчика, две девочки. Безусловно, мальчики были сильнее. Но поступили две девочки. А два мальчика были евреями. Тогда это не педалировалось, но на самом деле было понятно", — рассказывает он.

При этом, как добавляет Шубин, тема открыто не обсуждалась, но дома на кухне все называли вещи своими именами.

Как вспоминает классный руководитель Воложа и Сегаловича Клара Любимова, она тогда сказала ученикам: "Ничего, ребята, МГУ еще пожалеет об этом".

"Всякое бывало. Ну, не окончили они МГУ, учились в другом вузе — им помешало это стать создателями "Яндекса"? Нет! Это была их стезя. Они её прошли. Для этого у них были мозги, знания. Когда они учились в институте, сказали: "Мы сейчас поняли, чему нас научила РФМШ — пахать". Факт остается фактом. А активная жизненная позиция у них была уже, и школой поддерживалась. Слава Богу, у нас были такие учителя — любая школа могла позавидовать, не только в Казахстане, но и в России", — вспоминает учительница.