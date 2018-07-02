Google признала подпись Крымского моста на двух языках некорректной

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Google исправит некорректную подпись к Крымскому мосту на своих картах, говорится в сообщении компании на ее странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что на картах Google Крымский мост частично обозначен на украинском языке. Со стороны Тамани мост подписан на русском языке, а ближе к полуострову появляется надпись "Кримський Мiст".

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста. Наши команды работают над исправлением", — говорится в сообщении Google.

"Рецидив болезни"

В Крыму прокомментировали ошибку американской корпорации. Депутат Госсовета Владислав Ганжара заявил, что такие новости "вызывают улыбку".

Парламентарий отметил, что у Украины нет "ни моральных, ни юридических прав" на полуостров и что она не имеет никакого отношения к строительству Крымского моста.

Кроме того, на некорректную подпись на Google Картах отреагировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Появление надписи "Кримський Мiст" на Google Maps он назвал "рецидивом болезни".

"Не хватает третьего языка"

Крымский политолог Владимир Джаралла иронично предположил, что, обозначая мост на двух языках, Google Maps хотел подчеркнуть отличие российского законодательства от украинского, но работа не была доведена до конца — на карте не хватает третьего языка.

По его словам, в России, в отличие от Украины, реально обеспечены права всех национальностей. Именно поэтому, как считает эксперт, в российском Крыму три государственных языка — русский, крымско-татарский и украинский.

"То, о чем говорили десятилетиями в ходе пребывания в составе Украины, было решено сразу же в самые короткие сроки и без каких бы то ни было осложнений", — отметил Джаралла в эфире радио Sputnik.

Как отметил специалист, двойное обозначение Крымского моста на картах Google говорит о том, что защита украинского языка в регионе осуществляется на государственном уровне.

По его словам, важнее всего в этой ситуации то, что Крымский мост, как бы ни реагировали на него наши "друзья" на Украине, существует.

Крым вновь стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, за вхождение в состав России высказались 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента избирателей Севастополя.

Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.