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Крымский политолог: Google Maps показал, чем Россия отличается от Украины

(обновлено: 13:26 02.07.2018)
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© Google Maps Скриншот карты сервиса Google Maps, на котором появился Крымский мостСкриншот карты сервиса Google Maps, на котором появился Крымский мост
© Google Maps
Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на русском и украинском языках. Этот факт прокомментировал в эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла.

Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке. Со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись "Кримський Мiст".

Магистраль, соединившая полуостров с материковой частью России, появилась на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Строительство Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
"Жизненная артерия". Член ОП Крыма о железнодорожной части Крымского моста
Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на конец года, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали проехал 15 мая президент РФ Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

В середине июня инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik иронично предположил, что, обозначая мост на двух языках, Google Maps хотел подчеркнуть отличие российского законодательства от украинского, но работа не была доведена до конца – на карте не хватает третьего языка.

"В Российской Федерации, в отличие от Украины, реально обеспечены права всех национальностей. Соответственно, в российском Крыму три государственных языка – русский, крымско-татарский и украинский. Это было сделано буквально в числе первых решений после нашего возвращения в состав России. То, о чем говорили десятилетиями в ходе пребывания в составе Украины, было решено сразу же в самые короткие сроки и без каких бы то ни было осложнений. Таким образом, обозначение Крымского моста на картах Google в том числе на украинском языке, на мой взгляд, напоминает о том, что защита украинского языка в Крыму осуществляется на государственном уровне, наряду с двумя другими государственными языками республики", – сказал Владимир Джаралла.

По его словам, важнее всего в этой ситуации то, что Крымский мост, как бы ни реагировали на него наши "друзья" на Украине, существует. 

"Реальность необходимо признавать, а Крымский мост, как бы ни реагировали на него наши "друзья" на Украине, существует. И, конечно же, такие сервисы, как Google Maps, не могут его игнорировать. При этом они пытаются угодить всем, что, конечно, иногда бывает сложно. Глядя на эти их трудности, можно только улыбнуться. Хотя Россия все-таки – щедрая душа и она прежде всего обращает внимание на содержание, а не на форму", – заключил Владимир Джаралла.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политолог: Крымский мост – серьезная проблема для Украины
Крым вновь стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, за вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя.

Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Лушников
Надо на Гугл в суд подать!!! В Республике Крым действует официально три языка! Русский, украинский и крымскотатарский!!! Где название на крымскотатарском?! А гугл!!!
13:21
02.07.2018
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townwildcat1972
Да так ли уж важно - на каком языке они его пишут? по мне - хоть на суахили... принадлежность то от этого не меняется (как бы этого кому ни хотелось)
13:17
02.07.2018
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Бельгия
-
Япония
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
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