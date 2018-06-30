КПРФ намерена провести акцию против изменений в пенсионном законодательстве

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 30 июн — РИА Новости. КПРФ намерена провести общероссийскую акцию протеста против изменений в пенсионном законодательстве 28 июля, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме компартии в субботу.

Пятый июньский пленум ЦК КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области.

"28 июля мы проведем общероссийскую акцию протеста (против изменений в пенсионном законодательстве)", — сказал Зюганов собравшимся.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.