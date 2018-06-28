Эсеры внесли в Госдуму проект о социальных доплатах

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов, Валерий Гартунг и Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект о введении с 1 января 2019 года социальных доплат работающим гражданам РФ, чей доход за вычетом НДФЛ ниже величины прожиточного минимума, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Социальная доплата осуществляется за счет бюджетных средств на федеральном и региональном уровне и выплачивается лишь в период работы гражданина, когда с его зарплаты уплачиваются НДФЛ и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для получения такой доплаты гражданину необходимо будет сначала подать соответствующую заявку в порядке, который определит правительство РФ.

По оценке разработчиков, дополнительные расходы бюджетной системы РФ при предоставлении социальных доплат составят не более 158,955 миллиарда рублей в год. А источником их финансирования будут "увеличившиеся доходы федерального бюджета" вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы вследствие реализации правительством мер по стабилизации экономики, устранения структурных дисбалансов и препятствий для развития экономики.

"Наша инициатива фактически обнуляет ставку НДФЛ для работающих граждан, чей доход не превышает прожиточного минимума для трудоспособного населения. Как мы помним, с 1 мая этого года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне прожиточного минимума. Но и с "минималки" также уплачивается подоходный налог 13%, соответственно на руки сотрудники все равно получают меньше", — поясняет Миронов на сайте "Справедливой России".

Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, напоминая, что в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.