Шойгу заявил о решении проблемы нехватки жилья для военных

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Застарелую проблему нехватки жилья для российских военных наконец удалось снять с повестки дня: срок ожидания квартир снижен в шесть раз за последние пять с половиной лет.

Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на внеплановом заседании коллегии военного ведомства.

"Прежде всего, наконец удалось снять с повестки дня застарелую проблему нехватки жилья для военных. С 2012 года по настоящее время выполнены социальные обязательства по реализации жилищных прав в отношении более 521 тысячи военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей", — отметил министр.

По его словам, благодаря такому нововведению, как предоставление субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья, очередь нуждающихся в нем сократилась в 2,5 раза.

"Переход на плановый режим дал возможность сократить за последние пять с половиной лет срок ожидания заветных квартир и квадратных метров в шесть раз", — подчеркнул министр.