В Совфеде поддержали предложение повысить пособие по безработице

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что поддерживает предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) повысить пособие по безработице до уровня МРОТ, но срок выплат должен быть ограничен.

Во вторник глава РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес считает необходимым повысить пособие по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Да, поддерживаю (это предложение). Но срок выплаты должен быть снижен в расчёте на время трудоустройства или переобучения и переквалификации под востребованные профессии региона", — сказал Рязанский РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, максимальная величина пособия по безработице на 2018 год установлена в размере 4,9 тысячи рублей, минимальная — 850 рублей. Что касается МРОТ, он с 1 мая был увеличен до прожиточного минимума и сейчас составляет 11 163 рубля.