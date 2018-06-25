В Совфеде выступили против автоматического списания штрафов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Введение автоматического списания штрафов за нарушение ПДД недопустимо, это ухудшит положение граждан и нарушит их конституционное право на защиту, заявила РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Как ранее сообщила газета "Известия", поправки к готовящемуся ко второму чтению в Госдуме правительственному законопроекту предусматривают, что штрафы менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства, банки будут списывать деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от ФССП. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий.

"Такая норма крайне несправедлива, она ухудшает положение любого гражданина и нарушает его конституционное право на защиту", — заявила Афанасьева.

Она напомнила, что в настоящее время, если нарушитель ПДД оплачивает штраф в течение двух недель после его назначения, то он получает право на скидку в 50%. "Существующая система нормальна, адекватна и сбалансирована — две недели на погашение. Мы все работаем как лошади, и у нас не всегда есть возможность оплатить штраф в течение двух суток", — сказала сенатор.

Помимо этого, подчеркнула зампред, автоматическое списание штрафа с банковского счета лишает граждан возможности опротестовать штраф, который мог быть выписан незаконно. "Такие поправки предполагают, что мы становимся полицейским государством. Я понимаю, что нужно пополнять казну, но делать это надо разумно", — заявила Афанасьева.