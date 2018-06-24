В Петербурге более миллиона человек посетили "Алые паруса"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Около 1,2 миллиона человек пришли на праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщил в Twitter начальник пресс-службы губернатора Андрей Кибитов.

Он добавил, что за порядком на мероприятии следили более 2,25 тысячи полицейских.

"Алые паруса" прошли в Петербурге в ночь на 24 июня. В 22:00 после официального открытия и традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, ведущими которой стали Иван Ургант и Даша Александрова.

В концерте участвовали Quest Pistols Show, Alekseev, "Каста", Виктория Дайнеко, Алсу и рэпер Баста.

После полуночи в акватории Невы состоялось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами. По традиции в качестве корабля из повести Александра Грина выступил шведский парусник Tre Kronor.

На празднике, как сообщает "Пятый канал", присутствовали иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу. Один из них, колумбиец Хулиан, признался, что ему выпало "огромное счастье" побывать на подобном мероприятии.

Мексиканцы Даниель и Карлос, в свою очередь, назвали шоу "невероятно красивым" и отметили, что все присутствовавшие вели себя очень доброжелательно.

В этом году "Алые паруса" отмечают полувековой юбилей. За это время праздник стал одним из символов Северной столицы и обрел мировую известность.