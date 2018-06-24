МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, об этом, как передает телеканал РЕН ТВ, сообщил ведущий мероприятия Иван Ургант.

Праздник выпускников школ "Алые паруса" прошел в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. В 22:00 после официального открытия и традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, которую вели Иван Ургант и Даша Александрова, в концерте участвовали Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.

После полуночи в акватории Невы состоялось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами. По традиции в роли корабля из повести Александра Грина выступил шведский парусник Tre Kronor.

На празднике, как сообщает "Пятый канал" , присутствовали иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу. Один из них, колумбиец Хулиан, признался, что на таком мероприятии никогда не был и что ему выпало "огромное счастье". В свою очередь, мексиканцы Даниель и Карлос назвали шоу "очень красивым" и отметили, что все присутствовавшие были доброжелательными.

В этом году "Алые паруса" отмечают полувековой юбилей. За это время праздник стали настоящим символом Северной столицы и обрели мировую известность.

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.