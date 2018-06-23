Выпускники Военного университета получили первые погоны

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Свыше 700 выпускников Военного университета получили первые лейтенантские погоны на торжественной церемонии в Парке Победы в Москве.
Он передал молодым офицерам и преподавателям поздравления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
"Особо отмечу, что сегодня выпускники Военного университета востребованы не только в армии и на флоте. Они служат практически во всех силовых министерствах и ведомствах РФ, в армиях стран как ближнего, так и дальнего зарубежья", — подчеркнул замминистра.
Он выразил уверенность в том, что выпускники Военного университета всегда будут с достоинством и честью исполнять воинский долг, обеспечивать безопасность России и отстаивать национальные интересы. По информации военного ведомства, 60 выпускников за время обучения получили государственные награды.
Выпускники получили свои первые погоны и по традиции прокричали: "Вот и все!", подбросив монеты.