Журналистов агентства Блумберг пригласили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пригласил западных журналистов, в том числе американского агентства Блумберг, посетить полуостров, чтобы раз и навсегда снять все вопросы насчет его российского статуса.

Ранее американское агентство Блумберг опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На карте территория Украины была закрашена желтым цветом, что в инфографике указывало на проведение выборов в стране в 2019 году. Территория России в инфографике была отмечена темно-серым цветом, которым обозначены те страны, где выборы уже прошли. Крым при этом был отмечен "нейтральным", светло-серым цветом. Позже агентство сообщило об удалении со своего сайта данной карты мира.

"Крым становится лакмусовой бумажкой политической честности. То, что американское агентство Блумберг опубликовало изначально Крым как нейтральную территорию, это уже первый шаг к принятию той данности, что полуостров является территорией Российской Федерации. Блумберг, поддерживая свою высокую информационную репутацию, не решился показать Крым украинской территорией. Святое журналистское правило писать о том, что не только слышишь, но и знаешь, сам увидел и выяснил, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет порассуждать о Крыме приехать к нам и увидеть, что здесь на самом деле происходит, и задать вопросы самим крымчанам", — сказал РИА Новости Иоффе.

"Их приезд позволит снять все сомнения и вопросы насчет российского статуса Крыма", — добавил он.

По его словам, Крым является частью Российской Федерации, с этим фактом будут вынуждены считаться все страны мира.

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