Журналистов агентства Блумберг пригласили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пригласил западных журналистов, в том числе американского агентства Блумберг, посетить полуостров, чтобы раз и навсегда снять все вопросы насчет его российского статуса.
"Крым становится лакмусовой бумажкой политической честности. То, что американское агентство Блумберг опубликовало изначально Крым как нейтральную территорию, это уже первый шаг к принятию той данности, что полуостров является территорией Российской Федерации. Блумберг, поддерживая свою высокую информационную репутацию, не решился показать Крым украинской территорией. Святое журналистское правило писать о том, что не только слышишь, но и знаешь, сам увидел и выяснил, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет порассуждать о Крыме приехать к нам и увидеть, что здесь на самом деле происходит, и задать вопросы самим крымчанам", — сказал РИА Новости Иоффе.
"Их приезд позволит снять все сомнения и вопросы насчет российского статуса Крыма", — добавил он.
По его словам, Крым является частью Российской Федерации, с этим фактом будут вынуждены считаться все страны мира.
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