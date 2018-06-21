В Севастополе откроют памятник флотоводцу Михаилу Лазареву

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Памятник российскому флотоводцу, одному из открывателей Антарктиды Михаилу Лазареву будет открыт в Константиновской батарее в Севастополе, об этом журналистам сообщил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

Во время экскурсии, которую президент РГО провел для журналистов в Константиновской батарее, он рассказал, что в 1920 году памятник Лазареву был снесен.

"Видимо, не знали о его заслугах, а может быть, не оценивали его заслуги перед страной в целом и перед Севастополем в частности. Я очень надеюсь, что губернатор поддержит нашу инициативу. Но скажу, как это принято у нас в РГО: с вами или без вас, но мы поставим памятник Лазареву здесь", — сказал Шойгу.

"С нами", — лаконично ответил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Я надеюсь, вы нам поможете и поддержите в этом. Как раз у нас 200 лет будет открытию Антарктиды", — резюмировал Шойгу.