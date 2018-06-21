В Приморский океанариум переехали шесть пингвинов Гумбольдта

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Шесть пингвинов Гумбольдта переехали из научно-адаптационного корпуса в вольер главного корпуса, где их смогут увидеть посетители, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

"Три мальчика и три девочки отлично перенесли недальнюю дорогу: научно-адаптационный корпус находится в нескольких десятках метров от главного… Сейчас пингвины Гумбольдта с удовольствием изучают вольер, резвятся и плавают. Основную часть времени они проводят в воде, спят тоже в бассейне", — говорится в сообщении.

После переезда из Чехии во Владивосток пингвины набрали в среднем по килограмму. По словам орнитологов, это хороший результат. Кормят пингвинов три раза в день.

"Переезд не сказался на аппетите птиц, значит, на новом месте они чувствуют себя как дома. Самая смелая — одна из девочек: первой выходит из воды и ждет, когда предложат рыбку помельче и поплотнее. Очень разборчивая… У нас уже сформировалась устойчивая пара, которая все время держится вместе… Это говорит о том, что пингвинам в океанариуме комфортно", — рассказала сотрудник дельфинария орнитолог Ксения Любимкина.

Специалисты просят гостей океанариума не делать резких движений — пингвины Гумбольдта еще только начинают привыкать к вниманию.