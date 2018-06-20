Совфед одобрил введение штрафов за неисполнение закона об анонимайзерах

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который вводит штрафы за неисполнение закона, запрещающего использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).

За непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации на граждан будет налагаться штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлица от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае выдачи поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты граждане будут платить штрафы в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностные лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлица от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Принятый в прошлом году закон об анонимайзерах предусматривает, что владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут блокировать в России доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, в противном случае они будут заблокированы сами. Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы.