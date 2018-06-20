Глава КЧР поручил проверить качество детского летнего отдыха

ЧЕРКЕССК, 20 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил правительству региона проверить качество организации детского летнего отдыха, которым в этом году будут охвачены более 12 тысяч детей и подростков, сообщает пресс-служба главы республики.

"Темрезов поручил вице-премьерам лично съездить во все загородные объекты детского отдыха и совместно со специалистами проверить качество организации питания детей, уровень безопасности, условия проживания", — сообщил собеседник агентства.

По словам Темрезова, особое внимание нужно уделить организации воспитательного процесса с детьми и их досуга. "В случае необходимости примем еще комплекс мер по обеспечению качественного и безопасного отдыха детей и подростков, как со стороны республиканских, так и федеральных структур", — сказал глава республики.

В рамках летней оздоровительной кампании в 2018 году организован детских отдых в 107 учреждениях на территории КЧР. Предусмотрен и санаторный отдых за пределами региона в городах Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, на побережье Черного моря. Летняя оздоровительная кампания в Карачаево-Черкесии проводится за счет средств республиканского бюджета. На эти цели, как и в 2017 году, выделено более 50 миллионов рублей.

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