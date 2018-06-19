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Общество

Роскачество рассказало, как правильно выбирать креветки

08:1319.06.2018
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© Fotolia / Maksim KostenkoТигровые креветки на гриле. Архивное фотоТигровые креветки на гриле. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Kostenko

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскачество проведет проверку качества креветок; кроме того, организация подготовила советы, которые помогут потребителям при выборе этого морепродукта, говорится в сообщении Роскачества.

Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
© Depositphotos / natamc
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"Роскачество исследует 24 самых популярных бренда варено-мороженых креветок, в том числе и развесных, представленных в российских магазинах. В проверке примут участие креветки производителей и фасовщиков из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Калининградской и Калужской областей", — указывается в релизе.

Эксперты проверят продукцию по 30 параметрам, в том числе по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов. Кроме того, планируется оценить массовую долю белка, глазури и влаги в креветках, их количество в упаковке, а также соответствие фактической массы заявленной.

Помимо этого, креветки проверят "на вкус и цвет", изучив запах, цвет панциря, консистенцию и цвет мяса, внешний вид и качество разделки. Эксперты также исследуют вопрос о возможном добавлении в продукт красителей.

Внешность имеет значение

Каша с тирамису
© Фото предоставлено пресс-службой кафе "Хлебная Лавка"
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Роскачество указывает, что при выборе креветок потребитель в первую очередь должен обратить внимание на их внешний вид. Так, свежие креветки должны иметь подогнутый хвост. А вот разного цвета морепродукта пугаться не стоит: он может варьироваться от зеленого, коричневого до черного — в зависимости от сезона вылова, региона обитания и питания креветки.

"Варено-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга и не иметь смерзшихся комков. Кроме того, в упаковке не должно быть большого количества снега: легкая заснеженность допускается, она может образоваться при извлечениях и возвратах продукта в холодильник", — говорится в сообщении.

На упаковке продукта должна быть указана максимально полная информация о производителе и биологическом виде креветок. Роскачество указывает, что срок хранения варено-мороженых креветок составляет 12 месяцев при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию.

Сбор урожая клубники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Организация также напоминает об особенностях хранения развесных креветок в лотках и контейнерах. "Потребители периодически открывают и закрывают лоток, а иногда и забывают его закрыть, что может изменить условия хранения", — указывает Роскачество.

"Перепады температуры сказываются на внешнем виде. Визуально креветка меняется (появляется снег, креветки слипаются), соответственно, от этого страдает качество продукта. Кроме того, в таких креветках может быть больше льда", — добавляется в релизе.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Василий Васильевич
Очень важная, нужная и полезная работа Роскачества и РИА.
08:36
19.06.2018
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19 июня 15:00
-
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19 июня 18:00
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