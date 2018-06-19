Роскачество рассказало, как правильно выбирать креветки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскачество проведет проверку качества креветок; кроме того, организация подготовила советы, которые помогут потребителям при выборе этого морепродукта, говорится в сообщении Роскачества.
Эксперты проверят продукцию по 30 параметрам, в том числе по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов. Кроме того, планируется оценить массовую долю белка, глазури и влаги в креветках, их количество в упаковке, а также соответствие фактической массы заявленной.
Помимо этого, креветки проверят "на вкус и цвет", изучив запах, цвет панциря, консистенцию и цвет мяса, внешний вид и качество разделки. Эксперты также исследуют вопрос о возможном добавлении в продукт красителей.
Внешность имеет значение
"Варено-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга и не иметь смерзшихся комков. Кроме того, в упаковке не должно быть большого количества снега: легкая заснеженность допускается, она может образоваться при извлечениях и возвратах продукта в холодильник", — говорится в сообщении.
На упаковке продукта должна быть указана максимально полная информация о производителе и биологическом виде креветок. Роскачество указывает, что срок хранения варено-мороженых креветок составляет 12 месяцев при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию.
"Перепады температуры сказываются на внешнем виде. Визуально креветка меняется (появляется снег, креветки слипаются), соответственно, от этого страдает качество продукта. Кроме того, в таких креветках может быть больше льда", — добавляется в релизе.
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".