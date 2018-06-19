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Общество

"Выселить нереально". Кто и зачем продает квартиры вместе с людьми

08:0019.06.2018
(обновлено: 08:09 19.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка на лоджии новой квартирыДевушка на лоджии новой квартиры
© РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Трехкомнатная квартира площадью 75,5 квадратных метра всего за 1,4 миллиона рублей — такое объявление разместили в Костроме. Низкая цена объясняется просто: чтобы в реальности заехать в жилье, нужно сначала выселить оттуда бывших собственников, у которых по решению суда есть право пожизненного проживания. Причем выдворение жильцов новый владелец должен взять на себя.

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Покупка квартир с людьми — явление не новое, обойти право пожизненного проживания законными средствами совсем не просто. Как этим пользуются — в материале РИА Новости.

Современное крепостное право

"В квартире проживают бывшие собственники, имеющие право пожизненного проживания в ней по решению суда. В квартиру доступа нет", — говорится в аннотации к фото квартиры в Костроме на одном из сайтов бесплатных объявлений. Судя по адресу, это спальный район, близкая по площади недвижимость без жильцов здесь стоит в два раза дороже.

По фото видно, что жилье в хорошем состоянии, есть все необходимое. Однако там постоянно находятся люди, общаться с представителями банка, потенциальными покупателями и СМИ они наотрез отказываются.

Эта недвижимость сейчас — собственность банка. Выселить жильцов не получается, поэтому квартира и продается так дешево. Объявление предупреждает: выселение новый владелец берет на себя. Покупателю необходимо не только выгнать бывших собственников и нанять охрану, чтобы туда больше никто не проник, но для начала хотя бы попасть внутрь — жильцы не открывают двери. И они имеют на это полное право.

Сотрудники банка объяснили РИА Новости, что недвижимость продается с такими условиями, потому что возникла проблема: у двух из четырех человек после отказа от приватизации появилось право пожизненной регистрации в квартире.

Хотя квартира оказалась в залоге у банка, еще не факт, что жильцы взяли кредит и не смогли его выплатить. Эксперт в области оценки недвижимости Сергей Сергеев рассказал корреспонденту РИА Новости, что чаще всего в подобных ситуациях речь идет о членах семьи, сохранивших право проживания по решению суда.

"В Жилищном кодексе есть статья, позволяющая родным оставаться в квартире. Вполне вероятно, они жили здесь и раньше, но не приватизировали собственность. А кредит брал кто-то из родных. Жильцы, возможно, об этом даже не знали", — говорит эксперт.

Нереально даже по закону

В российском законодательстве действительно предусмотрены случаи, когда человек имеет полное право жить в квартире, хотя он и не собственник. "Безлимитная прописка" доступна тем, кто в свое время отказался от приватизации, но продолжал жить в этой квартире. По решению Верховного суда, несмотря на смену владельца, любые требования о снятии с регистрационного учета отказавшихся от приватизации удовлетворению не подлежат. И при передаче наследства человека не выселить.

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Если квартира досталась по завещанию, наследник имеет право жить там даже при смене собственника — в пределах срока, прописанного дарителем. Это же касается супругов, которые оформили брачный контракт или соглашение о разделе имущества, указав там право жить в квартире. Даже если кто-то перестал быть собственником, выселить нереально.

По словам юриста Николая Сухинина, на рынке недвижимости подобные "квартиры с людьми" продаются достаточно часто, поэтому потенциальным покупателям надо просматривать все имеющиеся документы, чтобы не угодить в ловушку.

Как узнать о прописанных людях? В выписке из домовой книги содержатся все сведения о зарегистрированных. "Но не все так просто. Нужно запрашивать расширенную историю прописки: есть риск, что кто-то из жильцов выписался временно. Например, пока находился в местах лишения свободы. Вернувшись, он имеет право прописаться обратно. Едва ли кому-то нужен такой сюрприз", — предупреждает юрист.

Не лучшая сделка

Выдать квартиру с жильцом за пустующую легко, в особенности на момент подписания договора. Однако юристы уточняют: если новый владелец узнает правду, он может обратиться в суд, и там, скорее всего, примут его сторону как обманутого покупателя. Хотя и тут есть нюанс: вернуть деньги даже с решением суда на руках крайне сложно.

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"Недобросовестный продавец уже распределил прибыль на свои цели или спрятал под подушку. А если у него в собственности только одно жилье и нет никакой другой недвижимости, то приставы ничего изъять у него не смогут. В итоге горе-покупатель остается с квартирой и жильцами в ней, выписать их не может, а продавец-мошенник фактически ушел от ответственности", — объясняет Сергеев.

По мнению адвоката Владимира Старинского, от покупки такой квартиры лучше сразу отказаться, потому что решить проблему законными средствами не получится.

"Если право пожизненного проживания будет нарушено новым собственником, эти люди могут обратиться за защитой, в том числе к правоохранительным органам. Именно этим обусловлена низкая цена квартиры, так как воспользоваться ею сложно. Покупка такой недвижимости — не лучшее вложение средств", — рассказал он РИА Новости.

Выкурить или подселить

О том, что в костромской квартире живут люди, банк, как собственник, предупреждает сразу, что, скорее всего, отпугивает потенциальных покупателей. Однако, по информации экспертов, даже на такие непрезентабельные варианты есть спрос: чаще всего у черных риелторов, которые создают нечеловеческие условия и в буквальном смысле слова выкуривают жильцов.

"Если такую дешевую квартиру купят черные риелторы, они могут запросто приехать и сменить замок, выбить дверь или подселить кого-то. Жильцов выкуривают, измором вынуждают принимать любые условия", — объясняет Сергей Сергеев и добавляет, что в некоторых случаях проживающим в квартире лучше договориться с новым собственником.

Был колхоз, и нет колхоза

Другое  дело, когда покупатель вообще не в курсе, что приобретает недвижимость вместе с жильцами. В конце 2014 года в деревне Даниловское Тверской области окончательно разорился большой сельхозкооператив. Предприятие еще в 1980-е строило в деревне дома для сотрудников. Им пообещали жилье в собственность, но нужно отработать не менее 15 лет. Когда кооператив обанкротился, недвижимость, включая дома, числившиеся на балансе местного колхоза, продали бизнесмену Александру Сперанскому. Все бы ничего, но в домах были зарегистрированы люди. То, что их "продали", они заметили только через три года, когда одна из жительниц попыталась оформить право собственности на занимаемую квартиру.

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При этом, как сообщали СМИ, Сперанский даже не догадывался, что на земле, которую он купил, живут люди. Он думал, что там бомжи. Бизнесмен попросил найти компромисс, чтобы ему компенсировали затраты. Однако колхоз давно прекратил свое существование. В январе 2018-го пятеро жителей Даниловского подали в суд на Сперанского, но после первого заседания иск отозвали. Как жильцы договорились с бизнесменом, неизвестно.

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