В московском Музее Победы в День памяти и скорби зажгут свыше тысячи свечей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В День памяти и скорби 22 июня в полночь в московском Музее Победы зажгут 1418 свечей, сообщила пресс-служба музея.
В исполнении Евгения Кунгурова прозвучит песня "Журавли" композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. После минуты молчания с помощью технологии видеомэппинг "зажжется" 1418 свечей на фасаде музея.
Свечи памяти в полночь зажгут также все музеи, входящие в проект "Территория Победы".
Вечером в Большом киноконцертном зале состоится концерт и награждение священнослужителей разных конфессий, принимавших участие в защите Отечества в годы войны, а также творческая встреча с режиссером Максимом Кузнецовым и показ его документального фильма "Писательская рота". В этот же день в музее откроется выставка "От рядового до генерала. Знаки различия".