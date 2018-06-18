В московском Музее Победы в День памяти и скорби зажгут свыше тысячи свечей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В День памяти и скорби 22 июня в полночь в московском Музее Победы зажгут 1418 свечей, сообщила пресс-служба музея.

"В 00.00 22 июня на ступенях музея будет дан старт всероссийской акции "Свеча памяти", посвященной началу войны. Волонтеры Победы в знак памяти о каждом дне войны зажгут 1418 свечей от Вечного огня", — говорится в сообщении.

В исполнении Евгения Кунгурова прозвучит песня "Журавли" композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. После минуты молчания с помощью технологии видеомэппинг "зажжется" 1418 свечей на фасаде музея.

Свечи памяти в полночь зажгут также все музеи, входящие в проект "Территория Победы".

По словам пресс-службы, зажечь свою свечу и почтить память родных и близких в течение всего дня сможет каждый, кто придет в Музей Победы.

Вечером в Большом киноконцертном зале состоится концерт и награждение священнослужителей разных конфессий, принимавших участие в защите Отечества в годы войны, а также творческая встреча с режиссером Максимом Кузнецовым и показ его документального фильма "Писательская рота". В этот же день в музее откроется выставка "От рядового до генерала. Знаки различия".