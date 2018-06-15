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Общество

РАН выступает против поправок правительства к проекту об Академии наук

14:0515.06.2018
(обновлено: 15:22 15.06.2018)
12700
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо дворе здания президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фотоВо дворе здания президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Предложения правительства РФ по ранее внесенному президентом страны в Госдуму проекту поправок к закону о Российской академии наук понижают статус Академии наук, РАН выступает против этого, заявил журналистам глава РАН Александр Сергеев.

Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"На наш взгляд, эти корректировки существенны и влияют на основную идею законопроекта о расширении функции и полномочий Российской академии наук. По существу, речь идет о предложении правительства изъять из президентского законопроекта очень важный раздел и заменить его другим", — сказал Сергеев.

В феврале нынешнего года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону о РАН, направленных на повышение статуса Академии наук и расширение ее полномочий. Госдума в конце марта приняла в первом чтении законопроект.

Новый документ, в частности, закреплял право вето РАН на ликвидацию и реорганизацию научных институтов, которые ранее входили в структуру Академии наук, но в ходе реформы РАН в 2013 году были переданы под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Перевод институтов в ведение ФАНО вызывал наибольшую критику со стороны Академии наук.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вместе с тем, в начале июня в Госдуму правительство РФ внесло свои поправки к новому законопроекту, согласно которым предлагалось скорректировать пункт о праве вето, изложив его таким образом, что право РАН "согласовывать" реорганизацию и ликвидацию институтов заменялся на формулировку, что Академия наук лишь "рассматривает" эти вопросы.

В пятницу комитет Госдумы по образованию и науке не поддержал предложение кабинета министров. Комитет проголосовал за то, чтобы поменять формулировку "рассматривает" на "согласует".

По словам Сергеева, предложение правительства — "это существенное уменьшение функционала Академии наук, против которого мы, естественно, возражаем". "Мы предлагаем и настаиваем, чтобы формулировка, сделанная президентом страны, осталась в законопроекте", — подчеркнул Сергеев.

Вид Парижа. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Пасечник
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Он отметил, что это "важнейший вопрос", в котором речь идет о так называем правиле "двух ключей", по которому РАН наряду совместно с распорядителем научными институтами (сейчас им вместо ликвидированного ФАНО является вновь созданное министерство науки и высшего образования) решает вопросы, касающиеся управления институтами. "По существу, в данном случае правило "двух ключей" аннулируется", — пояснил глава РАН.

Сергеев подчеркнул, что сложившаяся ситуация — "это не вопрос к (курирующему науку в кабинете министров вице-премьеру) Татьяне Алексеевне Голиковой". Он напомнил, что Голикова ранее заявила, что никаких действий, понижающих статус РАН, предприниматься не будет.

Как отмечается в распространенном позже в пятницу обращении Сергеева к научной общественности и СМИ, РАН выступает "резко против кардинального изменения права РАН согласовывать жизненно важные для всей Академии вопросы".

"Это абсолютно недопустимо, поскольку РАН должна иметь полное право утверждать важнейшие, ключевые решения из жизни академических институтов и других научных учреждений. И это особенно важно в связи с теми задачами, которые ставит перед Академией как главным научным учреждением страны наш президент", — говорится в обращении.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alexey U.
Все хотят свои личный кусок. На общий результат наплевать.
15:32
15.06.2018
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Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Египет
0
Уругвай
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