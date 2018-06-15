В Волгограде похоронили капитана потерпевшего крушение катамарана

Похороны Дмитрия Хахалева, который был у штурвала катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге

Похороны Дмитрия Хахалева, который был у штурвала катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге

ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Дмитрия Хахалева, который находился у штурвала катамарана, столкнувшегося в минувший понедельник с баржей на Волге, похоронили в Волгограде, сообщает корреспондент РИА Новости.

Вечером 11 июня в районе грузового порта Ворошиловского района города произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 из них, в том числе несовершеннолетний, погибли, пятерых удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.

В среду, 13 июня, похоронили девять жертв крушения катамарана. Последних двух погибших, в том числе экс-чиновника Дмитрия Хахалева, на катамаране которого и отдыхала компания, погребли в пятницу. В его крови судмедэксперты обнаружили алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что, по оценкам специалистов, соответствует средней степени опьянения. По версии следствия, владелец, он же капитан катамарана, полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, подававшиеся с баржи. В результате суда столкнулись.

Церемония прощания с Хахалевым состоялась в зале ритуальной службы "Память", которая организовала погребения и других жертв крушения. Проститься с Хахалевым пришли родственники и друзья – несколько десятков человек. В течение церемонии на экране показывали фотографии покойного, в основном на отдыхе и с друзьями.

Хахалев в октябре 2009 года приговором суда Калаческого района Волгоградской области был признан виновным по пяти статьям УК РФ, среди которых хулиганство, насильственные действия сексуального характера, оскорбление представителя власти и побои.

С похоронами последних жертв крушения катамарана дело о ЧП на Волге не заканчивается. В подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть людей (ст. 263 ч.3) задержан владелец лодочной станции ООО "Пристань" Леонид Жданов. По версии следствия, он не предотвратил выход на воду катамарана.

В четверг, 14 июня, Жданову суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца – по 12 августа 2018 года. Сам он утверждает, что в день трагедии его не было на рабочем месте по причине объявленных в стране выходных.