Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную клубнику

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации для того, чтобы помочь покупателям выбрать хорошую клубнику, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что следует выбирать сухие и гладкие ягоды без вмятин, однородного, насыщенного цвета, при этом листики на ягодах должны быть зеленые, без признаков увядания. Не стоит покупать влажные и мягкие ягоды без аромата, а также клубнику с зеленоватыми пятнами.

"Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить. У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. В ягодах содержится витамин С, фолиевая кислота, йод, клетчатка, сахароза и фруктоза. Причем фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому клубника особенно рекомендуется людям с сахарным диабетом, но в ограниченном количестве. Калорийность не превышает 36 килокалорий на 100 граммов, но для пополнения энергии организма этого вполне достаточно.

Однако специалисты напоминают, что клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя кариес, а также не рекомендуется людям с язвой и гастритом.