Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную клубнику

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации для того, чтобы помочь покупателям выбрать хорошую клубнику, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор напоминает, что следует выбирать сухие и гладкие ягоды без вмятин, однородного, насыщенного цвета, при этом листики на ягодах должны быть зеленые, без признаков увядания. Не стоит покупать влажные и мягкие ягоды без аромата, а также клубнику с зеленоватыми пятнами.
"Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить. У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней", — говорится в сообщении.
Однако специалисты напоминают, что клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя кариес, а также не рекомендуется людям с язвой и гастритом.