Комитет ГД не поддержал проект о создании нацсовета по сбережению народа

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о создании национального совета по сбережению народа, внесенный группой депутатов от "Справедливой России".

Данный совет должен быть образован и действовать на основании указа президента РФ в целях проведения анализа социально-экономического положения и оценки целевых показателей благосостояния населения, осуществления прогнозов по динамике его роста, утверждения и реализации мер по контролю за соблюдением установленных показателей благосостояния населения.

В состав совета предполагается включить президента и премьер-министра РФ, председателей Совета Федерации, Госдумы, Конституционного суда, уполномоченного по правам человека в РФ, президента академии наук РФ, представителей регионов, политических партий, избранных в Госдуму, объединений товаропроизводителей и деловых сообществ, профсоюзов, общественных объединений, а также иных определяемых президентом лиц.

Против принятия законопроекта выступило правительство, обращая внимание, что его нормы противоречат Конституции РФ и законодательству. А наименования большей части целевых показателей не соответствует тем, что применяются сейчас в официальной статистике. В законопроекте не раскрыто понятие "народосбережение" и "должным образом не определен" статус совета, а также не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.