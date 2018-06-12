Чеченский министр призвал Слепакова извиниться перед Кадыровым

ГРОЗНЫЙ, 12 июн – РИА Новости. Власти Чечни считают "низкопробным" юмор Семена Слепакова в шуточном ролике, где он советует назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу ради победы на чемпионате мира, заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки", — сказал Умаров.

По его словам, автору следовало бы выражаться "без пошлостей" и не издеваться над сборной страны перед самым началом соревнования.

"Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?" — заметил министр, добавив, что "делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко, низкопробно". При этом Умаров подчеркнул, что "у Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора".

"И я уверяю вас, что не будет никого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей", — отметил Умаров.

Он считает, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.

"Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом", — заключил министр.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.