В Хамовниках в среду начнутся ограничения движения в преддверии ЧМ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ограничения движения в столичном районе Хамовники в преддверии матча-открытия чемпионата мира по футболу начнутся в среду, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Завтра начнутся ограничения движения в районе Хамовники в преддверии матча-открытия чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении.

За день до проведения и в дни матчей транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы: Абрикосовский переулок, Кооперативная, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября, улица Большая Пироговская, улица Ефремова, улица Малая Пироговская, улица Погодинская, улица Савельева, улица Усачева, улица Хамовнический вал, Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенская набережная.

Отмечается, что в дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты. В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяются.

Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей на участках улиц 3-я Фрунзенская, Доватора и Ефремова. За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля автомобилям будет запрещено выезжать на следующие улицы: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная и Хамовнический вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.). С более подробной информацией о схемах движения вблизи стадионов можно ознакомиться на сайте ЦОДД.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.