В Хамовниках в среду начнутся ограничения движения в преддверии ЧМ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ограничения движения в столичном районе Хамовники в преддверии матча-открытия чемпионата мира по футболу начнутся в среду, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Завтра начнутся ограничения движения в районе Хамовники в преддверии матча-открытия чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении.
За день до проведения и в дни матчей транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы: Абрикосовский переулок, Кооперативная, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября, улица Большая Пироговская, улица Ефремова, улица Малая Пироговская, улица Погодинская, улица Савельева, улица Усачева, улица Хамовнический вал, Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенская набережная.
Отмечается, что в дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты. В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяются.
Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей на участках улиц 3-я Фрунзенская, Доватора и Ефремова. За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля автомобилям будет запрещено выезжать на следующие улицы: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная и Хамовнический вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.). С более подробной информацией о схемах движения вблизи стадионов можно ознакомиться на сайте ЦОДД.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Австралийский художник Jamin, вдохновленный энергией болельщиков, изобразил яркого кричащего какаду.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
Marina Zumi из Аргентины нарисовала самого знаменитого футболиста своей страны – Диего Марадону, который, согласно голосованию на сайте ФИФА, стал лучшим игроком XX века. Это человек с удивительной судьбой – он пережил много взлетов и падений.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
Футбол – популярный вид спорта и в нашей стране, говорит художник из ЮАР ChowMein. "Но в каждой стране люди все равно как-то по-своему воспринимают этот спорт, также и мой рисунок можно интерпретировать по-разному. На картине изображены традиционные символы футбола, национальные узоры ЮАР, а также наши животные", – рассказывает он.
А граффити-мастер Mue Bon из Таиланда попытался донести в своем произведении идею дружелюбного спортивного соперничества.
"Я за мирное соперничество в одном общем мире", – говорит он.
Дуэт из Гааги и Амстердама Karski en Beyond соединил на своей картине мечты и реальность. "В мечтах каждый человек хочет достичь как можно большего. Понятно, что во время чемпионата все будут хотеть победить, и мы попытались воплотить в своей работе сочетание фантазии и реальности. Птица символизирует полет мыслей о чемпионстве", – уточняют художники.
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака. Именно его изобразил мексиканец Farid Rueda. "Цвета, которые я больше всего использовал – красный и синий, цвета российского флага", – поясняет он.
На картине российского художника Влада Nizmo изображен отечественный футболист в скафандре на Марсе. Это сюжет-символ – каким космическим будет футбол в России, что даже сможет преодолеть гравитацию.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
Все работы были выполнены в рамках проекта "Футбольные континенты": в нем приняли участие граффити-художники из семи стран с пяти континентов, где играют в футбол. Перед тем, как официально объявить работы законченными, мастера дали старт проекту, выполнив общий Jam в Москве – граффити-импровизацию на улице Савельева.