Названа дата прощания с Яковом Брандом

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Прощание с кардиохирургом Яковом Брандом пройдет в пятницу, сообщил в Facebook его сын Павел.

Врач скончался на 64-м году жизни в Москве, в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где он с 2001 года занимал должность руководителя отделения неотложной кардиохирургии.

"Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 г. в 11.00 в Историческом Корпусе НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского (Подкова), 5-ый подъезд со стороны двора института", — написал Павел Бранд.

Доктор медицинских наук Яков Бранд с 1999 по 2010 год был ведущим передачи "Без рецепта" на телеканале НТВ.