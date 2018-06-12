Москвичей предупредили об осложнениях на дорогах в канун открытия ЧМ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дорожная ситуация осложнится в Москве 13 и 14 июня в канун открытия чемпионата мира по футболу, в связи с чем горожанам настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на городской, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Завтра и послезавтра‬ – 13, 14 июня‬ в преддверии открытия чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города", — говорится в сообщении во вторник.

Кроме того, по городу будут перемещаться клиентские группы FIFA, автобусы болельщиков, отметили в департаменте.

"Убедительно просим горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой", — обратились к горожанам в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что весь городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.