Эксперт: присуждение госнаград позволяет отдать должное достойным людям

Президент РФ Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова, награжденная Государственной премией 2017 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности

Президент РФ Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова, награжденная Государственной премией 2017 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Лауреатами государственных премий Российской Федерации стали самые достойные люди, комиссия по присуждению наград сделала правильный и справедливый выбор. Такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по благотворительности протоиерей Александр Ткаченко.

"Комиссия по присуждению госпремий сделала абсолютно правильный и справедливый выбор, избрав тех, кто действительно достоин. Со своей стороны лишь могу добавить слова признательности лауреатам этого года за их труды", — сказал он.

В частности, Ткаченко высоко оценил работу президента Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирины Антоновой по сохранению уникальных культурных ценностей и просвещения молодежи.

"В ней сохранилась удивительная положительная энергия, она является вдохновением для многих. Будучи эталоном хорошего вкуса сама по себе, она помогла вырасти многим поколениям художников и искусствоведов, которые учились на сохраненных ею произведениях искусства", — сказал эксперт.

Ткаченко особо отметил вклад доктора биологических наук, заведующего лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН Евгения Рогаева, который также стал лауреатом государственной премии, в развитие и разработку методов лечения наследственных заболеваний.

"Его заслуга состоит в том, что он смог объяснить связь наследственных заболеваний с различными формами мутаций гена человека. Мне кажется, что методики, предлагаемые Евгением Ивановичем, позволят нам найти лекарства для лечения этих страшных заболеваний", — подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по благотворительности.

По мнению эксперта, присуждение государственной награды позволяет отдать должное работам главного эндокринолога Минздрава России академика Ивана Дедова, так как персонифицированная медицина в эндокринологии в данный момент является передовой наукой.

"Мы действительно многое не понимаем в причинах возникновения [этих] болезней, которые стали бичом для многих в современной эпохе. Он смог предложить методологию, которая позволяет выявить причину заболевания, предупреждать его развитие заболевания и лечить сам корень болезни", — подчеркнул Ткаченко, добавив, что благодаря работе Дедова Россия вошла в число стран-лидеров в борьбе с диабетом.

Сегодня в Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2017 год. Награды лауреатам вручил президент России Владимир Путин.