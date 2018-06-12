В Нижнем Новгороде открыли построенную к ЧМ станцию метро "Стрелка"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Торжественное открытие станции метро "Стрелка" состоялось в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.

Станцию метро, построенную специально к Чемпионату мира по футболу, открыли в День России и День города, который отмечают во вторник в Нижнем Новгороде. В открытии объекта приняли участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава города Владимир Панов, которые прибыли на станцию первым поездом. Время в пути со станции "Московская" составило 4 минуты.

"Станция "Стрелка" является особенной. Она позволит горожанам из всех точек города прибывать к таким местам отдыха, как парк на Стрелке, Мещерскому озеру, Волжской набережной и, конечно, стадиону, где будут проходить различные мероприятия в том числе и после чемпионата мира по футболу. Это важнейший элемент программы подготовки города к ЧМ, мы счастливы, что план управления перевозками будет обеспечен", — сказал Никитин.

Он добавил, что для горожан станция начнет работать со среды.

Станция "Стрелка", строительство которой началось весной 2015 года, располагается в шаговой доступности от стадиона "Нижний Новгород" и должна обеспечить быструю и комфортную доставку болельщиков как с вокзала, так и из других районов города.

В рамках софинансирования подготовки к ЧМ-2018 в России правительство страны выделило Нижегородской области 6,2 миллиарда рублей на строительство станции. Общая стоимость строительства объекта — 11,6 миллиарда рублей.