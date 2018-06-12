В Кремле проходит вручение госпремий за гуманитарные и научные достижения

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения Государственных премий 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности. 12 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения Государственных премий 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности. 12 июня 2018

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Торжественная церемония вручения государственных премий за достижения в гуманитарных и научных областях проходит в День России в Кремле.

Как передает корреспондент РИА Новости, президент РФ Владимир Путин вручает государственные премии за 2017 года в гуманитарной области, в области литературы и искусств, а также в области науки и технологий.

Поздравляя участников церемонии и всех россиян с Днём России, Путин отметил, что "этот праздник символизирует свободную, устремлённую в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков".

Он подчеркнул, что церемония вручения госпремии стала уже традицией в этот праздник. "Искренне благодарю вас, уважаемые лауреаты, за преданность, за преданность духовным и гуманистическим ценностям, за истинное служение российской культуре, науке, образованию, просветительству", — заявил Путин.

Церемония проходит в Георгиевском зале в присутствии многочисленных гостей, в том числе членов правительства, руководства Совета Федерации, Госдумы, деятелей культуры и искусства, ученых.