Социологи рассказали, как граждане относятся к Дню России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Большинство россиян по-прежнему воспринимают День России скорее как дополнительный выходной, нежели полноценный праздник, хотя постепенно он трансформируется в повод "официально гордиться страной", считают опрошенные РИА Новости политологи и социологи.

Как вы планируете провести День России? Буду отмечать

На даче

Уеду отдохнуть

Как обычный выходной

На работе Результаты 7.5% Буду отмечать

15.6% На даче

4.6% Уеду отдохнуть

52.2% Как обычный выходной

20.1% На работе Все опросы Голосовать

По их словам, Дню России не хватает символики или повторяющихся ритуалов, они должны появиться, если на этот праздник делается ставка, однако сейчас такого стремления не наблюдается ни в обществе, ни в государственных кругах.

Некоторые эксперты указывают, что исторические предпосылки возникновения Дня России вызывают в российском обществе негативное отношение, которое со временем вряд ли изменится, поэтому едва ли эту дату удастся сделать настоящим днем государственности и поистине народным праздником.

Глас народа

Ведущие социологические службы в преддверии государственного праздника провели опросы общественного мнения. Например, по данным "Левада-центра", каждый второй россиянин (49%) знает, что 12 июня отмечается День России, еще треть граждан ошибочно называют его Днем независимости России, а каждый десятый затруднился сказать, что страна отмечает 12 июня.

Данные фонда "Общественное мнение" близки к результатам "Левады": более половины опрошенных отмечаемый праздник назвали верно — День России или День принятия декларации о государственном суверенитете России. Большинство граждан (71%) считают правильным отмечать годовщину принятия декларации как государственный праздник, обратного мнения, по данным ФОМ, придерживаются 9% респондентов.

Однако на практике 55% россиян сегодня воспринимают этот день просто как дополнительный выходной, а не как праздник, показал опрос ФОМ. Встречать 12 июня россияне предпочитают в основном на природе или даче, за работой или домашними делами — в ходе опроса ВЦИОМ каждый из этих вариантов назвали по 23-25% опрошенных. А вот в праздничных мероприятиях по случаю Дня России в этом году планирует участвовать каждый пятый (21%).

Проблема происхождения

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин напомнил, что после того как советские праздники утратили актуальность, перед Россией встала задача сохранения сетки выходных дней — "красных дней календаря". Возникло несколько новых дат, в том числе 12 июня, которые на первых порах вызывали недопонимание россиян, хотя очередной выходной день граждане воспринимали благосклонно, добавил он.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов полагает, что и сейчас 12 июня воспринимается россиянами, прежде всего, как дополнительный выходной, смысл праздника людям не до конца понятен, как и его историческое происхождение.

"На самом деле этот праздник довольно лукавый. Дело в том, что в этот день была принята декларация о независимости РСФСР от СССР, что было очень странным явлением, потому что РСФСР — это была, в общем-то, суть СССР", — отметил политолог.

Выход России из Советского Союза автоматически означал прекращение существования СССР, а именно это событие многие в российском обществе оценивают негативно, пояснил Миронов. Отсюда и возникшее тогда неоднозначное отношение к самой дате как поводу для празднования, уточняют эксперты.

"Множество россиян спрашивали: "Собственно, что празднуем? Независимость России от кого? От самих себя что ли?". Есть в этом некоторый когнитивный диссонанс, как говорят. Потому что если мы празднуем День независимости России, получается, что мы таким образом одобряем развал Советского Союза", — указал гендиректор Центра политической информации.

С течением времени "праздник действительно трансформировался в восприятии россиян и превратился просто в День России, то есть в день, когда мы, грубо говоря, официально гордимся страной", отметил Мухин, добавив, что в этот день проходят мероприятия, которые подчеркивают, что Россия имеет собственные государственность, Конституцию, национальные интересы.

"А мы, гражданское общество, собственно, поддерживаем это развитие. Мне кажется, в таком амплуа, в таком разрезе эта трансформация проходила, и она завершилась. Сейчас уже мало кто задает вопрос, что, собственно, празднуем", — резюмировал политолог.

А вот Миронов уверен, что праздник "культивировать невозможно", так как сама дата относится к тому периоду истории, когда произошел распад страны, воспринимаемый очень болезненно. Вряд ли это состояние изменится, хотя может смягчиться в будущем, но позитивного значения не приобретет, указывает эксперт. "Потому и для России, вероятно, нужен был бы какой-то другой день государственности", — полагает он.

"Это был отказ России от поддержки союзных республик, то есть это было начало конца СССР… Могут просто забыться те поводы, которые привели к появлению этого праздника. Но каким-то событием существенным, которым люди будут гордиться и смысл которого будут понимать, этот праздник никогда не станет", — убежден политолог.

Президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон полагает, что для трансформации обычной даты в праздник и для выхода людей "из повседневности" нужны время и серьезный повод, и он, как уверен эксперт, появился. "Россия стала актуальной, поэтому День России получил шанс иметь большое значение. Второе — история. С каждым годом все больше людей признает, что это праздник, это можно по опросам посмотреть", — указал собеседник агентства.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров также отмечает, что праздник становится более значим для россиян. "Процесс идет и идет в правильном направлении, но идет не очень быстрыми темпами", — отметил он.

Дело в том, пояснил эксперт, что для РФ, в отличие от стран Балтии или Закавказья, обретение независимости не сопровождалось травматичными событиями в виде миллионных митингов, многочисленных жертв, смены власти с люстрацией и уничтожением прежних символов. По его словам, в России этот процесс проходил более спокойно, поэтому и "обретение независимости не стало таким большим взрывом и не разделило жизнь россиян на два периода: до и после".

"Это не повод печалиться, наоборот, радоваться надо, что мы прошли это достаточно мирно и спокойно. Но вот в качестве платы за это выступает такое более постепенное, растянутое во времени принятие символов новой страны, в том числе и флага, герба, гимна — всего того, что ассоциируется с независимостью Российской Федерации", — сказал Федоров.

Президент ФОМ затруднился спрогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы День России закрепился в сознании всего населения как праздник.

"Процесс начался в последние годы, до того это был скорее формальный день. Мне трудно оценить, сколько потребуется еще. Очень многое зависит от того, как будет складываться вообще наша жизнь. Если будет все хорошо, то, пусть медленно, будет идти наполнение смыслом этого праздника. Если будет все плохо, то будет идти быстрее", — считает Ослон.

Символика и ритуал



Президент ФОМ подчеркнул, что очень многое в восприятии зависит от того, как проходит празднование. Дню России, по мнению Ослона, пока не хватает "символики и символических действий", которые есть, например, у Нового года, Первомая, Дня Победы. Хотя постепенно и для 12 июня такая символика формируется, отметил эксперт.

"На самом деле в этот день много людей выходит, чтобы оглянуться и увидеть таких же как они, то есть у людей формирование, что называется, "мы". Но для всего этого нужно время, терпение, воля и постоянство", — добавил Ослон.

Глава ВЦИОМ также полагает, что некие традиционные действия или набор ритуалов у Дня России должны появиться, "если мы делаем ставку на этот праздник": для закрепления в сознании россиян этому дню нужно что-то, что воспроизводится из года в год.

"Но это нужно только при условии, что мы делаем ставку на этот праздник. Я, честно говоря, не уверен, что мы — и государство, и общество — на него делаем ставку. У нас, напомню, есть праздник 9-е мая, именно он, по сути, символизирует нашу идентичность не просто как жителей Российской Федерации, но и как российскую нацию, которая не в 1991-м году образовалась, а которая наследует поколениям и советских людей, и русских людей", — уточнил Федоров.

Россияне, пояснил он, осознают себя как историческая нация скорее в День Победы, нежели в День России, и в этом смысле 12 июня — праздник более официальный, а 9 мая — более народный. Социолог полагает, что как раз более скромный и спокойный формат празднования новых праздников — и 12 июня, и Дня народного единства 4 ноября — говорит о том, что они пока не смогли предстать в качестве объединяющих символов всех поколений россиян: и ныне живущих, и уже ушедших.

"А 9-му мая удалось эту роль сыграть. Этим, видимо, и объясняется такая разная эмоциональная насыщенность, разное значение, которое придают этим праздникам и государственные мужи, и обычные граждане", — заключил собеседник агентства.