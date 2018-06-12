МОСКВА, 12 июня — РИА Новости, Анастасия Гнединская. На днях на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу "милого котенка" за 999 тысяч рублей. Хозяин животного утверждает, что такую цену он заломил не просто так: кот якобы снимает порчу. "Серый экстрасенс" уже исцелил нескольких знакомых хозяина. Тот ни за что бы с питомцем не расстался, но срочно понадобились деньги.

Как оказалось, это еще не самый странный лот на сайтах продаж. Россияне предлагают приобрести гири за сто миллионов рублей, статуи Сталина и Ленина и даже кариозные зубы.

Ленин и Сталин с молотка

"Продается оригинальная статуя Иосифа Сталина, цена договорная". Это объявление на одном из сайтов за месяц просмотрели почти 400 человек. Высота бронзового генералиссимуса — три с половиной метра, весит он больше восьми тонн. Продавец обещает бесплатно доставить монумент в любую точку мира.

Как выяснилось, принадлежит лот коллекционеру из Австрии. "Раньше она стояла в чешском городе Литомержице, мой доверитель выкупил ее на аукционе много лет назад, — рассказал РИА Новости переводчик, указанный в объявлении в качестве контактного лица. — Можете не беспокоиться, она не краденая. Сделка проходила официально, есть все необходимые документы".

Скриншот объявления о продаже статуи И. В. Сталина на сайте Avito Скриншот объявления о продаже статуи И. В. Сталина на сайте Avito

В паре со Сталиным австриец приобрел чугунного Ленина, которого теперь также продает в интернете. Весит Владимир Ильич чуть меньше Иосифа Виссарионовича — две с половиной тонны, в высоту фигура два метра 25 сантиметров. "Владимир Ильич стоит в типичной ему позе с блокнотом и карандашом", — отмечено в объявлении. Это одна из четырех статуй, сделанных чешским художником Владимиром Кином.

Представитель владельца рассказал, что Сталиным по большей части интересуются покупатели из Грузии, в то время как Ленина хотят приобрести "левые". "Понятно, что купить статуи хотят для частных музеев, а не для того, чтобы поставить их у себя в огороде", — уточнил собеседник.

Цену озвучить он отказался, отметив, что это конфиденциальная информация, которую может раскрыть только владелец. К слову, в свободной продаже Сталин и Ленин будут недолго: в ближайшие дни собственник хочет выставить их на аукцион.

Скриншот объявления о продаже статуи В. И. Ульянова на сайте Avito Скриншот объявления о продаже статуи В. И. Ульянова на сайте Avito

Гири за сто миллионов

Житель Оренбурга Сергей также продает предмет с историей — гири известного силача Александра Засса. Этот артист цирка, удостоенный титула "Сильнейший человек Земли", был настолько физически развит, что на плечах мог поднять кобылу. Данный трюк считался его коронным. Гири, отмечается в объявлении, отлиты на Демидовском заводе в Златоусте, каждая весит по два пуда (32 килограмма). Кусается лишь цена: за пару гирь продавец хочет почти 100 миллионов рублей.

"До недавнего времени я продавал их за шесть миллионов. Но понял, что отдаю гири совсем за дешево, и поднял цену", — заявил РИА Новости владелец антиквариата Сергей.

Гири являются семейной реликвией. Их якобы деду Сергея подарил сам великий циркач. "Когда дедушка был совсем молодым, он поехал в Оренбург в цирк. Там как раз выступал Александр Засс. После номера дед подошел к артисту, спросил у него секрет силы. А тот вместо совета подарил ему гири со словами "Держи! Будешь заниматься и станешь таким же сильным, как я!", — пересказывает семейную легенду Сергей.

Однако, даже когда на гири была скидка, серьезных покупателей не было. "Звонили и писали многие, но почти все из любопытства или чтобы поиздеваться. Хотя я верю, что на гири найдется свой клиент. Они могут стать фишкой, например, фитнес-клуба, могут украсить дом какого-нибудь известного бодибилдера. В этом предмете очень тонкая грань между исторической ценностью и спортивным снарядом. Для кого-то это просто железо, а для кого-то — уникальный артефакт. Это как с "Черным квадратом" Малевича".

Сергей, впрочем, обещает сделать скидку. Правда, не очень большую.

Рука, как у Терминатора

Ведущий инженер "Газпрома" Дмитрий Медцовский из Сосногорска продает роботизированную кисть на правую руку. Несколько лет назад он попал в ДТП, перенес сложные операции, но конечность сохранить врачи не смогли. В 2011-м Дмитрий решил приобрести роботизированный протез. "Но довольно быстро я понял, что конкретно для меня эта модель не подходит. Если у человека нет только кисти, это идеальная вещь, очень помогает в быту. С помощью него можно брать любые предметы, можно здороваться. Только совсем уж ювелирную работу, например, взять иголку и зашить дырку на штанах, не получится. Но у меня руку отсекли до локтя, в моем случае протез не более чем дорогая игрушка", — объяснил РИА Новости причину продажи Дмитрий.

Скриншот объявления о продаже кисти на сайте Avito Скриншот объявления о продаже кисти на сайте Avito

Зарядки прибора хватает на сутки интенсивного использования. К протезу есть даже латексный чехол, имитирующий кожный покров и ногти. Единственное, предупреждает Медцовский, сразу после покупки использовать протез человек не сможет.

"Прежде нужно обратиться на специальное предприятие, где вам изготовят персональный "приемник импульсов", который будет крепиться на культю". Объявление мужчина разместил несколько месяцев назад, но товаром пока никто не интересовался. "Видимо, нужно было выкладывать его на тематических площадках для инвалидов," — предполагает продавец.

Протез Дмитрий продает за один миллион 800 тысяч, эта цена вдвое ниже той, за которую мужчина его покупал. "Я готов даже рассмотреть вариант продажи в рассрочку. Понимаю, что кому-то эта кисть может быть очень нужна, а у меня она все равно лежит без дела", — говорит он.

Зубы с кариесом

Лот Владимира из Москвы вызывает отвращение — мужчина продает испорченные кариесом зубы. За комплект из четырех штук он просит тысячу рублей.

"Зубы для пропаганды здорового образа жизни", — указано в объявлении. По телефону Владимир рассказал РИА Новости, что все зубы принадлежали ему. Продает он их не ради денег, а для пропаганды гигиены полости рта. "Их можно показывать в стоматологических кабинетах, чтобы дети не только на словах знали, как важно чистить зубы, и не довели свой рот до такого состояния, как у меня", — объясняет свой мотив москвич.

Золотой гриль

Для тех, у кого жизнь удалась, на одном из популярных сайтов объявлений предлагают приобрести гриль, панели которого покрыты 24-каратным золотом. "Это настоящий король среди барбекю, увидев его, застываешь в восхищении", — указано в объявлении. Поспорить с этим утверждением трудно.

Скриншот объявления о продаже гриля на сайте Avito Скриншот объявления о продаже гриля на сайте Avito

Продавец по имени Михаил объяснил, что это эксклюзивная модель известной австралийской торговой марки, производящей газовые грили. "Спрос есть. Один такой приобрел арабский шейх, еще два отправились к покупателям из России", — отметил продавец.

Стоит гриль почти два миллиона рублей. За эту цену обещают сертификат, подтверждающий, что прибор покрыт драгоценным металлом, а также набор повара из семнадцати предметов. Как объяснил Михаил, никакой функциональной нагрузки золотое напыление не несет, мясо на нем быстрее готовиться не будет, а рыба не станет более сочной.

"Это покрытие несет только декоративную функцию. Но ведь ставят некоторые состоятельные люди в ванную золотые унитазы, покупают позолоченные машины. Это предложение для тех, кто любит собираться на шашлыки и хочет удивить друзей", — говорит он.

К слову, установить золотой гриль можно не только в помещении, но и на улице, для защиты от дождя в комплект входит чехол. На вопрос, прилагается ли к прибору сигнализация, продавец не ответил.

Карету мне, карету

Михаил Аллилуев из Москвы продает кареты — всего четыре экземпляра. Самую дорогую из них — царскую — он готов отдать за 644 тысячи рублей. По словам владельца, кареты изготовлены частным мастером по старинным чертежам. При этом экипажи модернизированы под современные дороги и потребности пассажиров. "Например, салон царской кареты оборудован динамиками. Вообще, современные мастера по желанию клиентов могут снабдить повозку выдвижным мини-баром или даже сабвуфером", — описывает Аллилуев.

Скриншот объявления о продаже кареты на сайте Avito Скриншот объявления о продаже кареты на сайте Avito

Раньше у Михаила был бизнес, он организовывал конные прогулки в экипажах. Но после кризиса даже крупным компаниям стало не до барства. Фирма Аллилуева стала убыточной, тогда он решил продать кареты. Интересовались всерьез пока только самым дешевым экземпляром — фаэтоном за 244 тысячи рублей. Но владелец уверен: все кареты найдут своего покупателя.

"Знаю, что подобные вещи могут заинтересовать ландшафтных дизайнеров. Сейчас у богатых людей очень модно устанавливать кареты в виде декора на частных владениях. Кроме того, их могут купить для организации выездов или фотосессий", — не унывает продавец.

Этикетка на память

Кандидат исторических наук из Оренбурга Анна Мишучкова выставила на продажу коллекцию упаковок от растворимых соков ZUKO, которыми все упивались в 1990-е. За набор из восьми пакетиков женщина просит всего 200 рублей.

Скриншот объявления о продаже упаковки от соков ZUKO и SPRIM на сайте Avito Скриншот объявления о продаже упаковки от соков ZUKO и SPRIM на сайте Avito

Анна рассказала РИА Новости, что коллекцию составляла вместе с братом: "В то время мы, как и большинство детей, очень любили эти соки, решили собирать упаковки от них. Потом переехали в город, коллекция затерялась у родителей в шкафах". Но не так давно родные Анны тоже решились на переезд, стали разбирать вещи и обнаружили упаковки от соков.

"Я подумала, что они могут быть интересны коллекционеру или историку, специализирующемуся на России 1990-х, выставила на продажу", — рассказывает она.

К слову, помимо упаковок от соков, Анна продает и коллекцию оберток от шоколадок фабрики "Россия". Всего 45 этикеток, среди которых есть милые сердцу советских детей "Цирк", "Шапито", "Дорожный". Если соками пока не интересовались, то несколько шоколадных оберток она уже отправила коллекционерам. "Один мужчина сказал, что для полноты коллекции ему не хватало как раз тех трех оберток, которые он приобрел у меня", — призналась она.