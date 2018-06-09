Улицу в Борисоглебске назвали именем погибшего в Сирии летчика Филипова

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Одну из улиц в Борисоглебске Воронежской области назвали в честь погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова, сообщает воронежское региональное отделение партии "Единая Россия".

Родившийся в 1984 году в Воронеже Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Летную практику проходил в Борисоглебске, где размещается авиационная база Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил.

"Глава администрации городского округа, член регионального политсовета партии "Единая Россия" Андрей Пищугин подписал постановление о присвоении названий улицам в жилом районе "Новые Березки" Борисоглебска. Одна из них теперь носит имя "майора Филипова". На улице будут располагаться земельные участки с номерами 51-62 и 74-63", — говорится в сообщении.

Именем летчика уже названа школа №85 в Северном микрорайоне Воронежа, где на 15 июня запланировано открытие бюста Филипову. В начале июня в его честь назвали одну из улиц во Владивостоке.

По данным Минобороны России, 3 февраля 2018 года при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.