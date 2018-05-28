В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Сирии в бою с террористами погибли четверо российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — говорится в сообщении.
Двоих из них спасти не удалось.
Нападение в провинции Дейр-эз-Зор
Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Он длился около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
Потери ВКС в Сирии
"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — заявили тогда в оборонном ведомстве.
Третьего мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли.
Один из погибших, майор Альберт Давидян, был командиром авиационного звена эскадрильи. По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркнули в военном ведомстве.
В начале февраля российский штурмовик Су-25 сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса в сирийской провинции Идлиб. Пилот майор Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками "Джебхат ан-Нусры"* (террористическая организация, запрещенная в России).
Президент России Владимир Путин вручил родственникам погибшего летчика "Золотую Звезду" Героя России.
С 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии, которые находились там с сентября 2015 года по запросу Дамаска. Однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на военных базах Хмеймим и Тартус.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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