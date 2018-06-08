МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Государственная Дума порекомендует правительству при подготовке бюджета рассмотреть вопрос о финансировании создания учебников по изучению родных языков, говорится в проекте постановления нижней палаты по законопроекту об изучении национальных языков РФ (имеется в распоряжении РИА Новости).

В пятницу рабочая группа обсудила изменения в законопроект об изучении национальных языков. Предполагается, что родители смогут выбрать, на каком языке будет обучаться школьник и какой национальный язык он будет изучать, написав заявление при поступлении в первый и пятый классы.

Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в пятницу на расширенном заседании рабочей группы по этому вопросу сообщил журналистам, что Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 19 июня. Никонов также отметил, что нижняя палата примет постановление, в котором будут прописаны поправки ко второму чтению проекта.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть вопрос об оказании поддержки из федерального бюджета по созданию учебников по изучению родных языков из числа языков народов Российской Федерации", — говорится в документе.

Согласно постановлению нижней палаты, поправки к проекту направляются в комитет Госдумы по образованию и науке до 18 июля.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщал, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке документа. Зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин сообщал РИА Новости, что законопроект будет доработан и станет более приемлемым для республик.

Шхагошев по итогам заседания рабочей группы в пятницу заявил, что поправкой ко второму чтению также предусматривается создание Фонда поддержки изучения родных языков. По словам политика, "его актуальность для регионов трудно переоценить".

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно Конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.