НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с многодетной томичкой, обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, и извинился за черствость чиновников, сообщает областная администрация.

В четверг в ходе прямой линии с Путиным мать троих детей Наталья Журова пожаловалась, что в 2010 году она встала на очередь для получения положенного по закону участка, но с тех пор очередь сократилась только наполовину. По ее словам, когда она обратилась "в свой регион", то получила ответ, что якобы в Томской области землю в первоочередном порядке могут получить только семьи, имеющие четырех и более детей, а семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди.

"Вчера вечером, 7 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с многодетной томичкой Натальей Журовой, сообщившей на прямой линии президенту Владимиру Путину о проблемах, с которыми она столкнулась при получении земельного участка. Во встрече с губернатором, продолжавшейся в администрации региона больше часа, также участвовал глава многодетной семьи, супруг Натальи Алексей", — говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что губернатор извинился перед женщиной за черствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал имя томички во время прямой линии с главой государства. Глава региона пообещал Журовой не только помочь ее семье, но и добиться системного решения "земельного вопроса" для многодетных семей.

"За час поговорили обо всем — о семье, о детях и, конечно, о той проблеме, с которой Наталья Николаевна обратилась к президенту. Вместе с мужем они хотят построить дом, в котором воспитают детей, а потом и внуков. Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут", — привели в пресс-службе слова Жвачкина по итогам встречи.

Глава региона считает, что корень проблемы — "бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права", в результате чего рождаются мифы, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми. Он отметил, что это, конечно, не так.

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