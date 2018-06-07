В Подмосковье на Курском направлении восстановили движение поездов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Движение поездов на перегоне Шарапова Охота — Чехов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено по двум путям, поезда вводят в график, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее РИА Новости сообщали, что движение девяти поездов, в том числе трех дальнего следования, задержано на Курском направлении в Московской области из-за повреждения контактной сети.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Шарапова Охота — Чехов Курского направления Московской железной дороги по двум путям. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график", — говорится в сообщении.

Также МЖД сообщает о возможных точечных корректировках в расписании электричек, которые могут быть внесены, чтобы быстрее ввести движение поездов в график. В частности, в пути с увеличенным интервалом следуют "Ласточки" №723 и №724, курсирующие между Москвой и Курском, пассажирские поезда №480 Сухум — Санкт-Петербург, №742 Белгород — Москва, №120 Владикавказ — Санкт-Петербург и №122 Белгород — Санкт-Петербург.