В Москве вдоль Садового кольца расцвел жасмин

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Десятки кустов жасмина расцвели в первую неделю лета вдоль Садового кольца в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
Кусты чубушника высаживали уже с бутонами, которые, благодаря правильному уходу, распустились в положенный срок. "Этот кустарник традиционно расцветает в начале — середине июня, цветение продолжается примерно две недели, и в это время воздух вокруг пропитан тонким и знакомым всем сладковатым ароматом жасмина", — подчеркнули в комплексе.
Но для того, чтобы садовый жасмин радовал москвичей долгие годы, за ним нужен правильный уход. "Кустарники обязательно обрабатывают от болезней и вредителей специальными средствами, причем используются только биологические вещества, химия не применяется", — рассказали в комплексе.
Особое внимание уделяется подкормке кустов: для этого применяются специальные жидкие удобрения, которые быстро насыщают растения полезными веществами и при этом абсолютно безвредны для животных и людей. Кроме того, кустарникам обеспечивают регулярный полив.
"Проектировщики вместе с дендрологами выбирали растения так, чтобы их цветение сменяло друг друга. Кроме того, учитывались возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса", — подчеркнули в пресс-службе.