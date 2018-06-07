В Москве вдоль Садового кольца расцвел жасмин

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Десятки кустов жасмина расцвели в первую неделю лета вдоль Садового кольца в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Несколько сотен кустов чубушника, а именно так правильно называется всем известный садовый жасмин, были высажены в мае. "Этот кустарник отличают красивые цветы и удивительный, тонкий аромат, поэтому при разработке концепции благоустройства специалисты остановили на нем выбор. Чубушник стал настоящим украшением улиц и создает у горожан летнее настроение", — отметили в пресс-службе.

Кусты чубушника высаживали уже с бутонами, которые, благодаря правильному уходу, распустились в положенный срок. "Этот кустарник традиционно расцветает в начале — середине июня, цветение продолжается примерно две недели, и в это время воздух вокруг пропитан тонким и знакомым всем сладковатым ароматом жасмина", — подчеркнули в комплексе.

Чубушник — растение неприхотливое, он хорошо приживается и отлично адаптирован к непростым условиям крупного мегаполиса, достаточно вынослив, хорошо переносит холод.

Но для того, чтобы садовый жасмин радовал москвичей долгие годы, за ним нужен правильный уход. "Кустарники обязательно обрабатывают от болезней и вредителей специальными средствами, причем используются только биологические вещества, химия не применяется", — рассказали в комплексе.

Особое внимание уделяется подкормке кустов: для этого применяются специальные жидкие удобрения, которые быстро насыщают растения полезными веществами и при этом абсолютно безвредны для животных и людей. Кроме того, кустарникам обеспечивают регулярный полив.

В комплексе отметили, что в этом году на Садовом кольце в рамках благоустройства высадили более 82 тысяч кустарников. Летом здесь зацветут спирея, сирень разных сортов и форзиция. Также появились дерен, можжевельник, боярышник, а ягодные сорта представлены снежноягодником, кизильником, смородиной альпийской, малиной душистой. Кроме того, теперь на Садовом можно полюбоваться гортензиями, клематисами, розами и девичьим виноградом.

"Проектировщики вместе с дендрологами выбирали растения так, чтобы их цветение сменяло друг друга. Кроме того, учитывались возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса", — подчеркнули в пресс-службе.