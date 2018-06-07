В Москве у уличных фотографов изъяли четырех сов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Четырех сов изъяли в российской столице у уличных фотографов, сообщили в пресс-службе департамента природопользования Москвы в четверг.

"На общегородскую "горячую линию" пришли жалобы от граждан о том, что в Камергерском переулке столицы уличные фотографы предлагают сделать фото с совами.

"Инспекторы департамента природопользования Москвы в ходе проверки установили, что у владельцев птиц нет документов на животных. В итоге были изъяты 4 ушастые совы, которые охраняются международной Конвенцией "СИТЕС", — говорится в сообщении.

По данному факту заведено административное дело, проводится расследование.

Совы направлены в центр передержки диких животных. По предварительной информации специалистов, состояние птиц удовлетворительное.