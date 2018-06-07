В ЦБ предложили компаниям предлагать сотрудниками не один зарплатный банк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Компании должны предлагать своим сотрудникам не один, а несколько банков в качестве зарплатного, полагает первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Мы выступили с инициативой вместе с ФАС поддержать вариант, который сегодня реализован в Казахстане. В зависимости от размера предприятия администрация должна предлагать не один банк в качестве зарплатного, а два-три", — сказал Швецов, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Если предприятие большое, то должно быть не менее трех банков. Гражданин не должен сталкиваться с ситуацией отсутствия выбора", — добавил он.