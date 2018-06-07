В ОП предложили ввести систему добровольной сертификации автошкол

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. России нужна система добровольной сертификации автошкол, эта мера повысит качество обучения, так как сегодня менее 40% обучаемых сдают экзамен в ГИБДД с первого раза, считает член комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Александр Козлов.

Вопросы качества подготовки водителей обсудили в четверг в ОП РФ на Всероссийской научно-практической конференции автошкол. В работе конференции принимали участие члены палаты, представители Минтранса и других органов исполнительной власти, руководители автошкол и объединений автошкол, представители научных и экспертных сообществ.

"Отрасль понимает, что помимо государственного контроля необходимо вводить дополнительный контроль — собственный, внутриотраслевой. Нужно создавать систему добровольной сертификации, создавать критерии, по которым эти школы будут оцениваться. Только такой дополнительный контроль и определение дополнительных требований позволит поднять качество обучения на новый уровень", — заявил Козлов, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Он предложил проводить аккредитацию автошкол по принципу, схожему с тем, по которому сейчас аккредитуют гостиницы — по системе "пяти звезд". По его словам, при условии, что аккредитовать и определять "звездность" школ будет организация, которая пользуется авторитетом в отрасли и в обществе, будет очень удобно зайти на сайт этой организации и в зависимости от расценок и собственных предпочтений выбрать подходящую автошколу.

"Достаточно только сказать, что у нас менее 40% обучаемых сдают экзамен в ГАИ с первого раза. Человек ходит на занятия, проходит теорию и практику вождения, а затем проваливается на экзамене и вынужден брать дополнительные уроки. И сколько таких приходов на экзамен в ГАИ его ждет, он не может предсказать. Конечно, это не может удовлетворять ни нас, граждан, ни руководителей организаций, которые добросовестно подходят к этому процессу", — добавил Козлов.

По данным ОП РФ, в России обучение водителей осуществляют более 6 тысяч автошкол, ежегодно право на управление транспортными средствами получают миллионы россиян.