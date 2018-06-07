Путин призвал не превращать скандалы с домогательствами в кампании

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно защищать интересы всех категорий граждан, однако считает, что не нужно превращать инциденты, связанные с обвинениями в домогательствах, в кампании против кого-либо.

После прямой линии журналисты спросили главу государства, известно ли ему что-то об истории с обвинениями в домогательствах в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, и что он об этом думает. Путин признался, что "не слышал ничего об этой истории" и отметил, что для разрешения таких вопросов существует суд.

"Сейчас развертывают целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, 10, 20, 30-летней давности. Вы знаете, я сам считаю, что надо защищать интересы всех граждан, вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста, но все равно возникает вопрос: а почему это сейчас только делается, почему не 10 лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось? Это во-первых. Во-вторых, я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию", — сказал Путин.

Председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствуют об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес Слуцкого. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.