Путин признался, что ему не хватает времени на общение с внуками

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам прямой линии рассказал, что ему не хватает времени на общение с внуками, общаться с ними главе государства хотелось бы больше.

"Я должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. А это всегда вопрос такой сложный — не хватает, значит, я его плохо организую, я это понимаю, но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда", — заявил Путин.

"Все здоровые и все в порядке. Игрушки дарю", — добавил Путин, отвечая на вопрос журналиста, каким дедушкой он себя считает, хватает ли времени на исполнение семейных обязанностей.