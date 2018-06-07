Москвичи сообщают о набегах лис в жилые районы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвичи стали чаще сообщать на городскую горячую линию о лисах, увиденных в жилых районах столицы, сообщил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Сейчас мы анализируем 2018 год, у нас очень много сообщений о лисах, которые появились в Москве, мы пока не считаем это проблемой, но это тенденция к тому, что животные не находятся на грани исчезновения. По крайней мере я сводки изучаю каждую неделю, процентов 70 — это сообщения о лисах", — рассказал Кульбачевский.

Кульбачевский пояснил, что подобная ситуация сложилась из-за "освобождения" кормовой базы: уменьшения количества бесхозных кошек и собак, грызунов и птиц, которые питались отходами. "Это говорит о том, что в городе наводится порядок, вывозы отходов совершенствуются, реконструируются контейнерные площадки. Поэтому этот вакуум в природе должен чем-то заполняться, животные не понимают, урбанистическая это территория или нет, для животного это кормовая база", — сказал он.

Глава департамента подчеркнул, что на сегодняшний день власти обсуждают с учеными ситуацию с популяцией лис.

"Мы советуемся, как этот процесс сделать более безопасным и для лис, и для москвичей. Скоро мы, наверное, этот план действий совместно с комитетом ветеринарии и учеными, которые дают нам консультации, озвучим обязательно", — подчеркнул Кульбачевский.