Федотов пообещал омбудсмену Украины помочь посетить Сущенко в СИЗО

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов пообещал омбудсмену Украины Людмиле Денисовой помощь в организации посещения в следственном изоляторе в Москве украинца Романа Сущенко, сообщается в четверг на сайте СПЧ.

"Правозащитница сообщила, что хотела бы также посетить в следственном изоляторе в Москве подсудимых Романа Сущенко и Ресуля Велиляева. Михаил Федотов заверил украинскую коллегу, что постарается оказать ей всю возможную помощь", — говорится в сообщении.

Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он, как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское национальное агентство "Укринформ" тогда заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом, он находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.